Paccheri di moda

Scrive Giacomo Leopardi nel suo “Dialogo fra la Morte e la Moda” che le similitudini sono tali e tante da rendere pressoché impossibile stabilire una supremazia: “Se noi avessimo a correre insieme il palio, non so chi delle due si vincesse la prova, perché se tu corri, io vo meglio che di galoppo”, dice la moda alla morte, portando per esempio bustini deformanti, fasce, scarpe strette e, naturalmente, i cambiamenti vorticosi delle tendenze, che nel 1824 delle “Operette Morali” sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.