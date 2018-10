Della visita dell’estate 1962 di Jacqueline Kennedy a Capri e della sua passeggiata notturna per via Camerelle, con le botteghe aperte in fretta e furia per lei tra feste e battimani, esistono molte foto e anche un filmato. Nulla o pochissimo si sa invece della lettera che un paio di giorni dopo quella serata, limite temporale ultimo secondo le leggi universali della cortesia, la first lady inviò alla sua ospite, la “principessa stilista” Irene Galitzine, che l’aveva accolta a Villa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.