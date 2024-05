L'aeroporto arriva in città: ora il check in si potrà fare direttamente a Roma Termini

La società Aeroporti di Roma lancia "Airport in the City", un servizio di check-in "off airport" che permetterà ai viaggiatori di imbarcare le loro valigie già alla stazione dei treni. Per il momento, il progetto riguarderà i passeggeri di Ita Airways

L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma. Oggi è stato presentato il nuovo progetto "Airport in the City", un servizio di check in "off-airport" che permette ai passeggeri di imbarcare i bagagli senza costi aggiuntivi direttamente alla stazione di Roma Termini. La novità, presentata da Aeroporti di Roma, per il momento riguarda solo l'aeroporto di Fiumicino e i passeggeri di Ita Airways in partenza dal Leonardo da Vinci. Oltre al servizio di check in i viaggiatori potranno anche fare l’accettazione del bagaglio da stiva il giorno stesso della loro partenza e proseguire la loro visita a Roma senza bagagli al seguito prima del volo.



All'inaugurazione ufficiale del progetto, che si è tenuta oggi alla stazione di Roma Termini, sono intervenuti i vertici di Adr, l’amministratore delegato Marco Troncone e il presidente Vincenzo Nunziata, oltre che Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, Pierluigi Di Palma, il presidente Enac, Fabrizio Ghera, consigliere regionale del Lazio e Angelo Camilli, presidente di Unindustria. Presente, poi, anche la ministra del Turismo Daniela Santaché.

"Il nostro obiettivo con Airport in the City è portare i servizi dell’aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità in Italia e in Europa con cui vogliamo migliorare l’esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal Leonardo da Vinci, prima porta d’accesso al nostro paese", ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Il progetto "rafforza la nostra presenza in città per giocare sempre più da protagonisti, in piena sinergia con le istituzioni, anche in attesa di importanti appuntamenti di rilevanza globale che ci attendono, su tutti il Giubileo 2025", ha aggiunto.

La postazione "Airport in the City" è situata all’interno dell’area commerciale della stazione di Roma Termini, con accesso da via Giovanni Giolitti 16 e in prossimità del Mercato Centrale e del binario 24, da cui parte ogni giorno il Leonardo Express, il servizio non-stop che collega la stazione ferroviaria all’Aeroporto di Fiumicino. Il trasferimento dei bagagli – sottolinea Adr in una nota – viene effettuato con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale: i furgoni utilizzati sono alimentati con carburante sostenibile prodotto al 100 per cento da materie prime rinnovabili, elemento che contribuisce alla decarbonizzazione dei trasporti.

Il servizio permette ai passeggeri di effettuare il processo di check-in e lasciare i propri bagagli da stiva a Roma Termini almeno tre ore e mezza prima dell’orario di partenza del volo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 16:00, per poi ritirarli direttamente all’aeroporto di destinazione finale.

Il partner tecnico dell’iniziativa è Oacis, player internazionale attivo da anni in diversi scali in tutto il mondo nel servizio di check-in off-airport e che, forte di oltre un milione di bagagli gestiti e trasferiti con successo, fornisce ad Aeroporti di Roma un supporto fondamentale in termini di competenza e organizzazione dei processi.

Per il periodo di sperimentazione iniziale, "Airport in the City" è esclusivamente dedicato ai viaggiatori con volo Ita Airways in partenza nella stessa giornata dal Leonardo da Vinci verso qualsiasi destinazione (a eccezione di Stati Uniti e Israele). In futuro è previsto che altre compagnie aeree – e altri aeroporti e stazioni ferroviarie – parteciperanno all'iniziativa.

Per Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, l'iniziativa testimonia l'impegno per l'innovazione e la sostenibilità nel settore dei trasporti: "Con Aeroporti di Roma condividiamo la visione di un futuro intermodale, dove l'aereo si integra con gli altri mezzi di trasporto per offrire soluzioni di viaggio efficienti e convenienti".