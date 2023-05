Il car sharing può ridurre l'impatto ambientale del traffico automobilistico

La sostituzione di centinaia di milioni di motori a combustione con altrettanti motori elettrici appare un compito gigantesco e per altro senza efficacia se non accompagnato da un altro compito altrettanto sfidante. Sostituire tutta l’energia elettrica oggi prodotta in larga parte con combustibili fossili con fonti prive di Co2 (rinnovabili e nucleare). Nel mondo, non in Italia. Quindi due imprese, non una sola, tutt’e due al limite della impossibilità. che necessitano inoltre di investimenti colossali. Ci sono altre soluzioni possibili per ridurre l’impatto ambientale del traffico automobilistico?

