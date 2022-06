Purosangue ed elettrica: una Ferrari diversa ma con la stessa storia

La Ferrari del futuro dovrà continuare a trasmettere passione ed emozioni. Non conta se monterà un motore termico, un ibrido o un elettrico. Il nuovo piano industriale illustrato da Benedetto Vigna, il ceo entrato in carica lo scorso primo settembre, non lascia dubbi. La Ferrari è e resterà un’azienda che produce auto da sogno, tutto il resto, lifestyle e moda compresi, farà da contorno anche se nelle previsioni dovrà raddoppiare il suo business. Gli analisti finanziari si sono visti illustrare un piano che parla di transizione, ma che lascia l’uomo al centro del progetto. Non vedremo una Ferrari a guida autonoma, non vedremo una Ferrari che ti trasporta mentre leggi un libro. Ogni investimento in quella direzione verrà stoppato. All’orizzonte c’è piuttosto la Ferrari elettrica. Arriverà nel 2025 e sarà una Ferrari autentica. Così come sarà una vera auto sportiva anche la Purosangue, il Suv made in Maranello, che verrà lanciato a settembre.

