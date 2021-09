Auto elettriche: il SUV di Peugeot

Questo articolo è un contenuto sponsorizzato, scritto dalla redazione del Foglio e concordato con Opel.

In un mondo in costante e inarrestabile progresso, il settore automobilistico evolve sempre più verso nuovi tipi di energie, maggiormente rispettose dell'ambiente circostante.



Negli ultimi anni, le automobili elettriche stanno avendo un graduale successo, dovuto da una parte alla necessità di ridurre le emissioni di CO2 e dall'altra al fatto che grazie alle ultime tecnologie, le vetture elettriche non hanno ormai niente da invidiare in termini di prestazioni alle più classiche sorelle con il motore termico.



Una categoria che sta prendendo sempre più piede nel campo dell'elettrico è sicuramente il SUV, vettura sempre più amata dai guidatori.

In questo settore il top di gamma è offerto dal marchio francese Peugeot, che grazie alla sua serietà ed affidabilità riesce a dare garanzie che altre case automobilistiche non sono in grado di assicurare.

Il SUV della casa francese: Peugeot e-2008



Il SUV elettrico Peugeot è un misto di tecnologia eleganza e sportività. La casa automobilistica ha deciso di puntare fortemente su questa vettura, punto di riferimento nel suo segmento.



Con una sola ricarica il veicolo è in grado di percorrere circa 320 chilometri.

La batteria è ricaricabile fino all'80% in soli 30 minuti attraverso le varie colonnine dislocate in tutto il Paese; è possibile effettuare la carica della stessa anche tramite la classica presa domestica: in quest'ultimo caso, si dovrà tener conto di tempi più lunghi affinche’ il veicolo sia nuovamente pronto all'utilizzo.



Una vettura completamente elettrica garantisce un sicuro risparmio economico, legato non solo al tipo di alimentazione, ma anche ai bassi costi di manutenzione. Infatti, a differenza dei dispendiosi motori termici, la tecnologia elettrica risulta essere molto più conveniente in termini di contenimento delle spese. Inoltre, grazie agli incentivi finanziati dal governo, al momento dell'acquisto si potrà beneficiare di uno sconto che può raggiungere la cifra di 8mila euro. Da considerare nel computo economico c'è anche il fatto che chi possiede una vettura elettrica avrà degli sconti, o in alcuni casi degli esoneri, sulle tasse da pagare relative all'automobile.



Il SUV Peugeot offre l'innovativo 3D i-cockpit. Questo rende la guida ancora piu’ semplice e funzionale e i numerosi comandi azionabili dallo schermo touchscreen HD da dieci pollici a centro plancia in posizione rialzata assicurano la massima sicurezza in marcia. Nella versione elettrica sarà cosi’ possibile massimizzare l'efficienza e i consumi del motore, trovando la giusta soluzione per ottenere più energia dalla frenata rigenerativa..

Grazie all'avanzata tecnologia di questa vettura, è possibile utilizzare tre mappature diverse di motore:

- la prima, denominata eco, permette una guida tranquilla e confortevole in grado di assicurare un'autonomia maggiore al veicolo;

- la seconda consente di trovare il giusto equilibrio tra consumi e prestazioni, mettendo a disposizione del guidatore una vettura attenta ai consumi, senza rinunciare al brivido di una guida scattante e performante. Questa mappatura è denominata normal;

- l'ultima soluzione è sicuramente la più amata da chi vuole divertirsi con una guida sportiva ed aggressiva. In questo caso, nella mappatura sport, la vettura riesce ad esprimere al meglio tutte le potenzialità ed i cavalli del suo motore elettrico.

Oltre alla tecnologia del cockpit, il veicolo offre tutti i comfort oggi disponibili, che vanno dalle varie possibilità di connettività ad un sistema audio che regala un suono perfetto e cristallino.



Un altro tipo di tecnologia presente sulla vettura è il Drive Assist Plus. Si tratta di un ADAS di ultima generazione che permette di avere una guida semiautonoma, abbinando al controllo della velocità la regolazione della distanza di sicurezza con la vettura che la precede. L'automobile sarà pertanto in grado di variare in maniera automatica la sua velocità, mantenendosi allo stesso tempo in modo autonomo al centro della propria corsia di marcia.

Un ulteriore servizio offerto dalla casa francese che ha riscontrato successo tra i clienti Peugeot è quello del Mobility Pass. Si tratta di un sistema di noleggio di veicoli dotati di motori termici appositamente pensato per i possessori di automobili elettriche. Avendo quest'ultima un'autonomia non sufficiente per affrontare lunghi viaggi, l'azienda mette a disposizione dei propri clienti la comodità di noleggiare un'altra automobile, a prezzi estremamente competitivi.



Infine gli interni della vettura garantiscono il massimo comfort ai passeggeri e sono disponibili anche nella versione misto Tep Alcantara o pelle Nappa (in opzione). Non puo’ mancare il tettuccio panoramico apribile, che regala ai passeggeri un’esperienza di viaggio divertente e confortevole.

Perché acquistare il SUV elettrico Peugeot?

La Peugeot e-2008 è l'automobile di domani che si adatta perfettamente alla vita di oggi. Le sue caratteristiche eccezionali ed i servizi offerti non sono facilmente trovabili su altre vetture appartenenti allo stesso segmento, e nella stessa fascia di prezzo.

Viaggiare nell'assoluto silenzio e godersi i meravigliosi panorami del nostro Paese, a bordo di questa vettura, regala una sensazione di assoluta rilassatezza ed un’esperienza inedita di guida.



Se anche tu desideri muoverti nella tua città con un SUV di ultima generazione, non puoi fare altro che salire a bordo di Peugeot e-2008.