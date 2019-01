Il condominio

• Con le riunioni condominiali si sconta l’illusione di aver fatto un affare a comprare tre locali semicentrali a un prezzo tanto conveniente. Convenirne.

• Solitamente la riunione condominiale si tiene in seminterrati muffosi o in solai, gelidi in inverno e torridi in estate. Non appena si incontra in ascensore un condomino particolarmente bellicoso parlargli di conflittualità e Feng Shui. Osservare la sua espressione per capire se è il caso di non insistere.

• Avere avversato per anni la nuda proprietà, ritenendola un generatore di cattivi pensieri. Poi, avere conosciuto la vecchia del terzo piano e ora essere decisamente a favore.

• Chiedersi quale tipo di perversione masochistica spinga un uomo a diventare amministratore di condominio. Sempre tuonare contro.

• In cuor proprio ammirare la tempra dell’anziana coppia del primo piano che da venticinque anni sabota il progetto di far installare l’ascensore.

• A Milano esiste l’antenna centralizzata obbligatoria per i condomini da oltre un trentennio; a Roma i tetti hanno talmente tante antenne individuali che sembrano dei trapianti tricologici venuti male. Interrogarsi su quale sia la latitudine al di sotto della quale le antenne centralizzate deperiscono.

• Avere combattuto per anni contro un maniaco che si divertiva a togliere i pomelli dalle porte interne dell’ascensore. Finché il ragazzino responsabile non è stato colto sul fatto dalla portiera che lo ha giustiziato seduta stante nell’androne. Plaudire.

• Come fa il setter di quello del quarto piano a lasciare impronte fangose di zampe sulle scale in pieno luglio?

• Però il portiere è una bella comodità! Convenirne. (Vedi seguente)

• Il portiere fa subito chic, la portiera fa subito suburbio. Seguono discriminazioni di genere.

• Ve lo buco quel pallone, eh! Un evergreen.

• Una volta le portiere avevano due soli tipi di figli: bravi, studiosi, rispettosi, rapidamente laureati in ingegneria col massimo dei voti; oppure scioperati, zotici, al limite della piccola delinquenza. Ora, con la diffusione dei voli low cost, sono venute meno anche queste certezze.

• Avere da ridire sulla gestione del riscaldamento centralizzato: sindacare il giorno di accensione, gli orari di funzionamento, la temperatura. Per modificare uno qualunque di questi parametri sarebbe necessario frequentare le riunioni condominiali. Preferire il mugugno.

• Avere un amico che quando è giù si fa dare la delega per frequentare le riunioni condominiali degli amici, perché neppure i film di Tarantino raggiungono quel livello di violenza liberatoria.