Ecco i migliori Manuali di conversazione sul Natale a cura di Andrea Ballarini pubblicati dal Foglio

Le cene natalizie aziendali. Più inesorabili di una cambiale, più temibili di in un’epidemia, più implacabili di un killer della mafia, sono tornate. Non andateci senza esservi armati di concetti di pronto impiego con cui gestire la conversazione.

Le cene natalizie aziendali Più inesorabili di una cambiale, più temibili di in un’epidemia, più implacabili di un killer della mafia, sono tornate. Non andateci senza esservi armati di concetti di pronto impiego con cui gestire la conversazione. Ecco la nostra selezione

Sopravvivere alle feste. Ci risiamo. Anche quest’anno si avvicinano le temibili feste. Eppure molti continuano ad affrontare la conversazione sul tema senza un adeguato supporto ideologico. Quest’anno sporloquiate con competenza seguendo i nostri consigli.

Sopravvivere alle feste Ci risiamo. Anche quest’anno si avvicinano le temibili feste. Eppure molti continuano ad affrontare la conversazione sul tema senza un adeguato supporto ideologico. Quest’anno sporloquiate con competenza seguendo i nostri consigli.

I regali di Natale. Possiamo cercare di ignorarli, ma chi riesce davvero a non occuparsene neanche un po’?

I regali di Natale Possiamo cercare di ignorarli, ma chi riesce davvero a non occuparsene neanche un po’?

Panettone e pandoro. Coppisti contro Bartaliani. Brasatisti contro vegani. Popolo del sì contro popolo del No. Un paese abituato a contrapporsi su tutto come può trovarsi unito anche solo per il giorno di Natale?

Panettone e pandoro Coppisti contro Bartaliani. Brasatisti contro vegani. Popolo del sì contro popolo del No. Un paese abituato a contrapporsi su tutto come può trovarsi unito anche solo per il giorno di Natale?

I regali riciclati. E' quasi Natale e i regali diventano improvvisamente la maggior fonte di angoscia del Paese. Per fortuna, cercando bene, si può sempre trovare qualcosa da ricollocare a miglior destinatario.

I regali riciclati E' quasi Natale e i regali diventano improvvisamente la maggior fonte di angoscia del Paese. Per fortuna, cercando bene, si può sempre trovare qualcosa da ricollocare a miglior destinatario. Ecco perché è bene avere delle opinioni da rivendersi alla prima occasione sui regali da riciclare.

Il Natale. Ognuno affronta il Natale a modo suo: chi lo sopporta in attesa che passi, chi si inebria dello shopping rituale. In ogni caso non si può non parlarne.