Chiara Francini, la star scomposta, e il suo romanzo senza dolori né tragedie

Chiara Francini è uno strano essere multimediale, attrice-conduttrice-scrittrice, e dunque intercetta bolle di celebrità che non si incontrano mai: per strada le chiedono autografi che lei rilascia felice e orgogliosa della gavetta che ha fatto, gavetta probabilmente moltiplicata per tutte le bolle in cui oggi la celebrità è frammentata. Io fino a un anno fa non l'avevo mai sentita nominare. E il fan che l'ha vista a Domenica In probabilmente non incrocerà mai quello che l'ha amata in Drag Race Italia. E' dunque la perfetta star contemporanea, è la star scomposta. Come il tiramisù che ti assemblano davanti al ristorante, tutte le sue parti ti si ricompongono davanti in un carboidrato pieno di energia.

