In quel baraccone di “Ballando” la danza è quasi scomparsa. E prima o poi arriverà il Tar

Mentre l’edizione americana di “Ballando con le stelle” passa su Disney Plus, e diventa “il primo programma in diretta sulla piattaforma streaming”, la nostra finisce in mano agli avvocati. Fomat globale, usi e costumi locali. La vittoria di Luisella Costamagna s’adombra di polemiche sul “merito” e si allinea subito all’agenda del nuovo governo. Il Codacons chiede alla Rai i tabulati della votazione finale, Selvaggia Lucarelli si pente di aver partecipato, i giurati vogliono una riforma del “sistema contorto di votazione”, troppo oscuro, troppo complicato, peggio della legge elettorale. Si sente in lontananza l’odore del Tar del Lazio. Nel “Dancing with the stars” della Abc trionfa Charli D’Amelio, TikToker diciannovenne, idolo dei teenager, cento milioni di follower, elogi di Forbes per il fatturato, garanzia di una transizione danzereccia e intergenerazionale tra vecchi e nuovi media. Qui invece tutto un ribollire di piccolo mondo antico, funzionari Rai e ballerini quota 100. Mentre altrove si celebra la leggerezza, la spensieratezza, la frivolezza del ballo, da noi il format andrà piegato alle grandi passioni nazionali: la litigiosità, il protocollo, il regolamento, l’ufficio-reclami, la prosa macchinosa e pomposa, la burocrazia, le commissioni di vigilanza, il conflitto di interessi, l’accumulo di cariche con Selvaggia Lucarelli giurata e insieme fidanzata di un ballerino in gara, e la clausola, la “protesta per iscritto”, il cavillo, però precisando che si “rispetta sempre il verdetto della giuria”, come in tutti gli “ho fiducia nell’operato della magistratura”, nel paese dove non si ha fiducia mai in nulla.

