La legge di Murphy

Si potrebbe studiare cos’è stato il Novecento americano solo vedendo i suoi film e telefilm, e volendo, stare chiusi in casa per un anno guardando tre ore al giorno di show scritti, diretti o prodotti da lui. Mille ore di – avremmo detto un tempo – pellicola, e anche quest’ultimo successone, “Dahmer”, thriller spaventoso sul serial killer che ha ucciso, sventrato, e in parte anche mangiato 17 sfortunate vittime tra il 1978 e il 1991 in America è opera sua, di Ryan Murphy.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE