E la terra diventò un altoforno. Gli incubi fantascientifici di Alfred Döblin

Niente di quello che immagina si svolgerà esattamente come previsto nella sua fiction. Al tempo stesso riesce a evocare con l’immaginazione anche quello che la ragione non avrebbe potuto immaginare. L'autore di “Berlin Alexanderplatz”, parla al nostro presente

Le guerre uraliche avevano incendiato e ridotto in macerie la Russia e l’Ucraina. “Fuoco e fumo chiudevano l’orizzonte, senza lasciar lacune; un cilindro di fuoco, una muraglia in movimento. […] Da ultimo videro il fuoco sollevarsi da terra insieme alla terra, sprizzar fuori dal suolo, salire il dorso di colline montagne, correre alto per il piano e per il monte. Era esso la barriera di cui avevano parlato gli Asiatici. […] Gli Occidentali si rigettarono indietro, a volo e con veicoli abbandonarono la linea del Volga. Si distesero da Cherson sino alle alture del Valdai a Nord. Conoscevano i milioni di uomini che abitavano nelle ricche pianure bene irrigate, coltivate a campo, e coloro che correvano innanzi alla parete del fuoco. Avevano volato su Mohilev, Smolensk, Cernikov, Poltava, Chiev. Jekaterinoslav, Orel, Cursk, Caluga. Tula, Tver, Novgorod, Tambov. Dall’Oriente il fuoco muoveva verso di essi. Saliva dagli Urali: gli Asiatici sacrificavano il Paese dinanzi a loro. Pensavano che gli Occidentali avrebbero accolto con pietà quella fiumana di uomini, e che la parete di fuoco si sarebbe volta verso l’Europa, i Balcani, la Polonia. Così pensavano gli Asiatici. Pensiero errato […]”.