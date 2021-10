Cinema e teatri riaprono a piena capienza, ma finora politici ed esperti sono stati troppo paternalisti

Questa settimana finalmente cinema e teatri hanno potuto ricominciare a operare a piena capienza. Ogni tentativo di apertura, parziale o più ambiziosa che fosse, ha trovato una forte ostilità nei mesi scorsi da parte di gruppi ed esponenti politici che si sono nascosti dietro gli “scienziati”. L’idea che le persone comuni hanno maturato di quanto avvenuto in questi mesi è probabilmente che il pensiero scientifico sia intrinsecamente paternalista: che gli scienziati sappiano cosa è meglio per noi, e si appellino ai politici affinché ce lo impongano. Gli scienziati probabilmente sono d’accordo. Purtroppo, gli effetti non tardano a manifestarsi. Se si presta un po’ di attenzione alla retorica impiegata da NoVax/NoGreenPass, si osserva però sin da ora un effetto preoccupante. In questi mesi ha prevalso un racconto per cui “la scienza” prescriverebbe, a priori, comportamenti prudenti e in buona sostanza contrapposti a un complesso di altri fattori (dall’economia al desiderio di divertimento dei giovani) considerati essenzialmente irresponsabili e in qualche modo frivoli.

