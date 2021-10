Oliva dice no. Il rapporto tra padri e figlie nella Sicilia del matrimonio riparatore

Si diventa donne prima nel corpo e poi nella testa. Diventare donna è conoscere la metamorfosi, ovvero il tradimento di un corpo di bambina che si trasforma in altro, qualcosa difficile da gestire: un corpo in pericolo. Oliva Denaro, il nuovo romanzo di Viola Ardone edito (come il precedente Il treno dei bambini) da Stile Libero, comincia proprio da qui: da una fanciulla che fanciulla non lo è più. Che aspetta di diventare donna con le prime mestruazioni, ma forse non lo vorrebbe davvero, vorrebbe rimanere piccola per sempre, perché una volta valicata la soglia non si può più tornare indietro. Non si può più lavorare nell’orto, andare al mercato a vendere le erbe, le rane o le lumache, non si può più tirare le pietre con la fionda ai maschi. Il mondo di una donna – nella Sicilia degli anni Sessanta – è scandito da regole precise: camminare a occhi bassi, rigare dritto, starsene a casa. Il matrimonio ha regole altrettanto precise: “Metti il vestito bianco, percorri la navata fino al prete e dici sì”. Poi più niente: devi continuare a dire sì, non c’è altra possibilità. Il mondo di una donna non prevede né scelta né libero arbitrio. E’ così da sempre, sono le donne stesse a tramandare queste regole di madre in figlia.

