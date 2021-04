Il grand tour del vaccino

Il paese ufficialmente no vax sta facendo carte false per una dose. Belgrado, Montecarlo, Dubai. Un viaggio tra le località più ambite dai nuovi globetrotter alla ricerca dello status symbol anti Covid. E ci sono pure i mitomani

Certo, Draghi sotto il tendone alla stazione Termini, con la moglie Serenella, in fila per la loro dose di Astrazeneca. Certo, il presidente Mattarella anche lui ordinatamente in attesa del suo turno all’ospedale San Gallicano. I vertici delle istituzioni repubblicane tengono un contegno vaccinale dei più sobri.