L'estate d'inverno

Dicono che chi scappa sia un codardo, che i pazzi non facciano sogni, che la vita di un gatto corrisponda a circa quindici anni umani, che se la sera c’è il cielo rosso “buon tempo si spera”, che i maschi siano in fissa solo per tette e culi, che bisogna aspettare tre ore prima di fare il bagno al mare dopo i pasti e che Babbo Natale non esista: ma chi ha deciso tutto questo? Chi ha preferito considerare quei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.