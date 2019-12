Dieci libri per sopravvivere al “Natale con i tuoi”

Le luci; l’albero; il presepe; i regali.

Le cene in famiglia; il pandoro; il panettone con i canditi; i parenti.

Vi siete già chiesti quanto riuscirete a resistere a tutto questo? Poco o tanto che sia, noi abbiamo la soluzione.

Quest’anno non abbiamo pensato ai regali, nemmeno per i bambini. Quest’anno abbiamo deciso soltanto di venire incontro ai nostri lettori premurandoci di compilare una piccola lista di libri che li aiutino a distrarsi, ad eludere con serenità le solite sfiancanti domande di chi ci vede sì e no una volta l’anno, e che, in una sola espressione, li supportino per tutta la durata delle prossime vacanze di Natale. Perché i libri, si sa, magari non risolvono questo genere di problemi, ma a volte hanno il grande potere di rimpicciolirli (e di far scomparire, seppur momentaneamente, le persone).

Dunque, con lo spirito del Natale in corpo e tanti buoni propositi da soddisfare per l’anno nuovo, andiamo a vedere di quali libri si tratta.