I consigli di lettura di Marco Tronchetti Provera

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato Pirelli. “Origin” di Dan Brown (Mondadori, 2017) è il settimo romanzo thriller dello scrittore famoso per “Angeli e Demoni” e le cospirazioni, gli intrighi, gli scontri tra oscurantisti e scienziati indagate dal professor Robert Langdon. In questo romanzo è in gioco la rivelazione del segreto della vita.