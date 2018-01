I consigli di lettura di Marcella Panucci

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. “Luce d’agosto” il capolavoro di William Faulkner (Adelphi) del 1932, una epopea americana dei primi del Novecento che si avventura dall’Alabama al Mississippi. “La colonna di fuoco” di Ken Follett (Mondadori), l’ultimo romanzo della saga di Kingsbridge dello scrittore inglese.