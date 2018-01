I consigli di lettura di Jean Pierre Mustier

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Jean Pierre Mustier, amministratore delegato Unicredit. Per esercitarsi con l’italiano e per vivere leggero. “Solo bagaglio a mano” di Gabriele Romagnoli (Feltrinelli, 2015). Il giornalista dà consigli non solo su come viaggiare leggeri ma su come con altrettanta leggerezza affrontare la vita.