I consigli di lettura di Francesco Pugliese

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Francesco Pugliese, amministratore delegato e direttore generale Conad. “Il Che, mio fratello” di Jean Martin Guevara (Giunti, 2017), scritto dal fratello del rivoluzionario argentino che ha cerca di togliere il mito e di ricostruire il ritratto umano del guerrigliero. “Discorsi per Natale” di Adriano Olivetti (Edizioni di Comunità, 2017). Il libro raccoglie tre brevi discorsi che l’imprenditore ha pronunciato ai suoi lavoratori in occasione delle festività natalizie, per lanciare un messaggio di fede, speranza e condivisione.