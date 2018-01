I consigli di lettura di Fabio Innocenzi

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Fabio Innocenzi, amministratore delegato di Ubs Italia. “Contro il conflitto di civiltà. Sul ‘ritorno del religioso’ nei conflitti contemporanei del medio oriente” dell’intellettuale libanese Corm Georges (Guerini e Associati, 2016). Scelto per cercare una lettura laica dei conflitti di civiltà e di religione esplosi in medio oriente e arrivati in occidente.