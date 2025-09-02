L'Europa resta l'unico fortino a difesa delle nostre libertà

Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa

Al direttore - “Chi fa da sé fa per tre”, recita un vecchio proverbio. In parole semplici, significa che chi agisce da solo ottiene risultati migliori di chi agisce in gruppo. E’ proprio così, o è sempre vero? Considerando la politica estera e lo tsunami tariffario degli Usa, non parrebbe. Trump ha rotto i ponti con l’Europa, non è riuscito ad allontanare di un millimetro Putin da Xi Jinping, e ha riavvicinato alla Cina l’India, suo storico contrappeso democratico. Il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si è chiuso ieri a Tianjin, ha dato al Dragone l’opportunità di rilanciare il progetto di un nuovo ordine internazionale sinocentrico (codificato all’Onu già nel 2023). Morale della favola: la sfida all’occidente è formalmente aperta, mentre le stelle (Stati Uniti e Ue) stanno a guardare.

Michele Magno

L’occidente è più diviso, i nemici dell’occidente sono più uniti, il paese guida dell’occidente offre ai nemici dell’occidente ragioni per farli sentire più forti e gli utili idioti del trumpismo passano il tempo ad accusare l’unico fortino a difesa delle libertà, ovvero l’Europa, di essere il vero nemico delle nostre libertà. Make Apocalypse Great Again.

Al direttore - Leggo Ferrara e Sofri e non scelgo un pulpito: li ascolto entrambi perché in ciascuno c’è un tratto di verità che l’altro non può contenere, e tuttavia, proprio mentre mi riconosco in parte in ognuno, mi è impossibile abitare le loro totalizzazioni speculari – l’una che chiama legittima difesa ciò che rischia di normalizzare la crudeltà, l’altra che scorge nel presente il suicidio di Israele fino a farne un destino – mentre tutt’intorno ronzano gli sciacalli del risentimento, i professionisti del colpevole unico, i sacerdoti dell’indignazione intermittente. Difendo Israele perché sono ebrea, perché Israele è l’unica democrazia di quell’area e appartiene all’occidente non come decorazione ma come responsabilità, perché la sua esistenza non è un’opinione negoziabile; e però non mi sono indifferenti i morti, nessuno: non quelli del 7 ottobre, che hanno lacerato il patto elementare dell’umano, né quelli palestinesi, macerie su macerie che chiedono conto non alle metafore ma alle scelte. E’ da questa doppia fedeltà che nasce la mia linea, che non è equidistanza e non è cerchiobottismo, ma è una ben più dura disciplina del limite: la difesa non può divorare ciò che difende, la memoria non è una licenza, il dolore è asimmetrico ma la dignità è simmetrica, e una democrazia si giudica dal vincolo che impone alla propria forza, non dall’eloquenza con cui la celebra. Non mi sottraggo alla frase che scandalizza gli occhi allenati al bianco e nero: con Israele nella sua legittimità e nel suo diritto alla sicurezza, con i palestinesi nella loro dignità e nei loro diritti politici; non con Netanyahu, che ha trasformato la necessità in dottrina e la dottrina in impunità, e non con Hamas, che ha fatto del terrore una grammatica e del civile un mezzo. So che questo è intollerabile per chi ha bisogno di un assoluto: a chi invoca la sproporzione come virtù sembrerà resa, a chi invoca il naufragio morale come verdetto sembrerà complicità; e tuttavia è l’unica postura che non tradisce né l’intelligenza né la coscienza, perché prende sul serio ciò che la retorica rimuove – che i valori sono plurali e confliggenti, e che la politica non è l’arte di assolutizzarne uno ma la fatica di limitarli tutti, tenendoli in un equilibrio non pacificato ma umano. Non mi chiedo se, nell’istante del fuoco, un soldato abbia il diritto di difendersi: so che ce l’ha; mi chiedo se uno stato sappia ancora incarnare quel diritto senza trasformarlo in una eccezione permanente, se sappia distinguere il necessario dal gratuito, la forza dalla crudeltà, il nemico dall’ostaggio, l’obiettivo dal volto; e mi chiedo, specularmente, se la causa palestinese vorrà mai esistere al di fuori dell’idolatria del martirio e della delega a chi usa i propri figli come scudi. Il resto è rito: la liturgia del “mai più” usata come lasciapassare, la teologia della colpa delegata, l’algoritmo morale che seleziona solo le vittime utili. Io non ho una via breve da offrire, ho però un criterio che non chiede fede ma responsabilità: ridurre la crudeltà prevedibile e vincolare la forza a questo compito minimo; liberare gli ostaggi non come parentesi umanitaria ma come imperativo politico; riconoscere che nessuna giusta causa sopravvive a lungo a mezzi ingiusti e che nessun mezzo “puro” redime una causa nichilista; tenere fermo che il giudizio non si sospende “perché è guerra” e che la guerra, proprio per questo, o resta dentro il perimetro del diritto o si mangia la democrazia che dice di proteggere. E’ una scelta più faticosa che seducente, perché mi lascia nel dubbio e nella paura, e tuttavia è qui che io decido di stare: non nel conforto dell’odio rituale, non nella neutralità della distanza, ma nel luogo scomodo in cui si difende Israele e insieme si difende l’umano, in cui si rifiuta la pornografia del dolore e si pretende che il potere porti il peso delle proprie decisioni; un luogo dove memoria e futuro non si assolvono a vicenda, e il presente non è un tribunale metaforico ma un banco di prova concreto – se saremo capaci di restituire alla forza il suo limite e alla dignità il suo rango, allora forse tornerà politicamente dicibile ciò che oggi è solo formula esausta; se non lo saremo, avremo vinto gli argomenti e perso noi stessi.

Anita Likmeta

Lo spunto di Anita Likmeta, scrittrice, spunto che le abbiamo chiesto di ripubblicare dopo averlo letto sulla sua pagina di Facebook, è perfetto, e ci permette di riproporre le stesse domande che ci siamo posti giorni fa. Si può essere angosciati da ciò che succede a Gaza senza dimenticare per cosa combatte Israele? Si può essere indignati per ciò che succede ai palestinesi innocenti senza dimenticare cosa difende Israele? Si può essere disgustati dal numero folle di “errori tragici” commessi a Gaza senza dimenticare come è nata quella guerra? Si può essere distrutti dalle immagini dei bambini che muoiono a Gaza senza considerare l’Intifada globale una legittima risposta al dramma della Striscia? Si può essere angosciati dal futuro del medio oriente senza considerare la lotta contro l’antisemitismo un modo come un altro per distogliere l’attenzione dalle immagini di Gaza? Si può. Si deve. Grazie.