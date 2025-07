Inchieste milanesi e vitalizi romani

Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa

Al direttore - A Milano c’è una sola cosa che Beppe Sala, assessori, costruttori e architetti dovrebbero dire e fare di fronte alle pretese della procura: resistere, resistere, resistere.

Luca Rocca

Al direttore. Grazie caro Foglio, lettura quotidiana rinfrescante e confortante. Grazie per il tuo “Col taglio dei vitalizi dovevano risparmiare 40 milioni, ne spenderanno 19…” che spazza via una terrificante demagogia che tuttora ci minaccia e opprime. Grazie perché hai ricordato una delle più aguzze e facete intelligenze radicali: Angiolo Bandinelli, tra i pochissimi ad aver capito davvero Marco Pannella. Vi confermate i continuatori legittimi di quel formidabile luogo di cultura e politica che fu il Mondo di Mario Pannunzio. Grazie di esserci. Forse si è isolati, ma non soli.

Valter Vecellio