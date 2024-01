Indagini fatte male e revisione dei processi. Un caso tutto italiano

Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa

Al direttore - Cioè i 5 Stelle vogliono lasciar entrare i russi in Ucraina senza neanche una pandemia?

Giuseppe De Filippi

Almeno stavolta lo fanno graduidamente!

Al direttore - La Corte d’appello di Brescia ha dunque emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per l’udienza al termine della quale, leggo nelle cronache dei giornali, “i giudici decideranno sull’istanza di revisione del processo di revisione della strage di Erba”. Mi sembra difficile che ci possa essere davvero una revisione del processo ma mi sembra anche difficile non ragionare sulle parole del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che in contrasto con il suo ufficio (tanto da finire sotto procedimento disciplinare al Csm) ha deciso di chiedere la revisione del processo di Erba, secondo cui “moltissimi erano gli elementi che sin dal giudizio di primo grado sarebbero stati idonei, se solo valutati dai giudici, a giudicare inattendibile la prova del ‘riconoscimento’, fortemente dubbia la prova della ‘macchia di sangue’ e indotte, con modalità che definire poco ortodosse è fare esercizio di eufemismo, le ‘confessioni’, trattate invece alla stregua di prove regine”. Ho sentito una sua bella intervista a Bruno Vespa, in cui ha detto: “Penso che già a suo tempo le prove erano debolissime e poco consistenti, se mai si può parlare di prove. Anche se c’è il rispetto di fondo verso le sentenze. Però anche le sentenze possono sbagliare e io credo che siano sbagliate. Ci sono stati sviluppi che gettano una luce completamente nuova su prove che erano poco consistenti, e con le nuove prove vengono spazzate via”. C’è un problema con le indagini in Italia. Lo vogliamo dire?

Marco Perrini

Tre gradi di giudizio su Rosa e Olindo e un pm che ora accusa i Carabinieri di aver indagato male. Può stupire? No. La bella intervista di Tarfusser a Bruno Vespa ci dovrebbe far riflettere su un tema. La revisione dei processi, in Italia, è legata alla incapacità diffusa di fare indagini sul campo. Garlasco, Perugia, Avetrana. Non si vive di sole intercettazioni. Ci torneremo.