Pd e M5s si dicono contro Hamas. Bene, ma vediamo finché dura

Al direttore - Caro direttore, ho letto sul suo quotidiano che Mattia Santori si è definito “antisionista”. Provo vergogna per quelle parole. Il sionismo è il movimento per l’autodeterminazione del popolo ebraico in Eretz Yisrael, un ideale risorgimentale di emancipazione nazionale. Lo indicò, esaltandolo, anche Giorgio Napolitano, quando dichiarò che l’antisemitismo odierno si traveste da antisionismo. Io sono iscritto al Partito democratico dal 2012, faccio parte dei suoi organismi e sono sionista. Insieme a tanti esponenti del Pd ero all’arco di Tito martedì scorso. Finché avrò fiato denuncerò l’antisionismo soprattutto quando proviene da sinistra.

Marco Pierini

