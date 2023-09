Molta “nera” nei tiggì, che non parlano quasi più di immigrazione

Al direttore - Giustamente il Foglio ha segnalato l’ipertrofia di cronaca nera, una vera e propria ossessione con tratti maniacali che si è impossessata dei mezzi d’informazione questa estate. Notizie da primato di delitti, stupri di gruppo e altre atrocità, in spregio al fatto che tutti i dati ufficiali dicono che tutte queste fattispecie sono in caduta verticale. Una volta nella penuria di notizie estiva faceva titolo la comparsa di uno squalo nel golfo del Tigullio, oggi il sangue spadroneggia. Non si può non essere d’accordo con la denuncia del Foglio. Tuttavia non si può non notare che in questo sport giornalistico il primato spetta ai Tg della Rai occupata dal nuovo governo. Non è che questo sia un nuovo standard? Addormentare la capacità riflessiva del pubblico mettendo in soffitta le divisioni nella maggioranza e lo scarto crescente tra quanto promesso e quanto realizzato dai nuovi governanti?

Marco Cecchini

