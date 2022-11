Dalla parte della Nazionale di calcio iraniana, contro il regime

Al direttore - Colpisce (e ferisce) il silenzio delle gerarchie ecclesiastiche, del governo, del Parlamento, dei partiti, dei sindacati, dei movimenti studenteschi come di quelli pacifisti e femministi, sulla brutale repressione di un popolo che sta lottando per la libertà contro un regime teocratico e reazionario. Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle, diceva Voltaire. E’ vero solo in parte. Per fortuna, le donne iraniane continuano a cantare e a protestare, a essere irriverenti e a disobbedire, anche nella sofferenza e nell’umiliazione.

Michele Magno

