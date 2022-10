Opzione uomo sulle pensioni? Si può fare (chiedere a Draghi)

Al direttore - Non condivido la proposta di estendere agli uomini i requisiti vigenti per Opzione donna. Mentre nel caso delle lavoratrici si tratta di una via d’uscita residuale, perché è purtroppo difficile che una donna – è solo questa la ragione del limitato utilizzo dell’Opzione – sia in grado di accumulare 35 anni di contributi, nel caso degli uomini – soprattutto per le coorti baby boomer che vantano lunghi periodi di contribuzione – si aprirebbe non solo una nuova via d’uscita fra le tante, ma un’autostrada per il pensionamento anticipato a un’età ancora più bassa di quelle vigenti e sperimentate (compresa quota 100). Inoltre la penalizzazione economica derivante dal calcolo retributivo sull’intera attività di servizio si è molto ridimensionata da quando, dopo la riforma Fornero, tutti hanno nella loro storia lavorativa un periodo in regime contributivo (almeno un decennio) che nel tempo è destinato ad aumentare riducendo pertanto la quota retributiva da ricalcolare (e quindi il taglio presunto del trattamento). Stime più recenti prevedono una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7 per cento per le lavoratrici dipendenti e al 15 per cento per le lavoratrici autonome. E’ da segnalare la singolare reazione di Maurizio Landini, il quale si è detto contrario al ricalcolo e alla riduzione dell’assegno che deriverebbero da “Opzione uomo”, dimenticando che per le donne la misura è in vigore, con questi requisiti, dal 2004 senza che i sindacati abbiano mai trovato da ridire.

Giuliano Cazzola

