Una prova di forza europea, alla faccia di Putin. Forza Danimarca!

Al direttore - “Pacifismo”: tous les isme finissent en conformisme. A proposito di pacifismo. In arrivo un’ulteriore provocazione inaccettabile per Putin: mercoledì, la Danimarca, che ieri tra l’altro ha anche annunciato di non voler pagare per nessuna ragione al mondo il gas in rubli, voterà un referendum per riconsiderare la clausola di opt-out (la deroga) che finora ha tenuto il paese fuori dalla politica di difesa comune dell’Ue (dal 1992, quando il paese rigettò in un altro referendum il trattato di Maastricht). Il voto non è scontato (nel 2000 la Danimarca rifiutò l’adesione all’euro) ma dovesse andare in porto si dimostrerebbe ancora una volta che il ventre dell’occidente (ventre composto anche dalla Finlandia e dalla Svezia, a un passo dall’ingresso nella Nato) potrebbe essere infinitamente più forte rispetto a come Putin se lo immaginava. La differenza tra volere la pace, armando la democrazia, e tifare per il pacifismo, disarmando le democrazie, è anche qui. E’ anche nei dettagli. Forza Danimarca.

