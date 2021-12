Un nuovo centro? Renzi deve ancora decidere da che parte stare

Al direttore - Il Foglio, pur non essendo in generale critico nei confronti del governo e, a maggior ragione, di Draghi (tutt’altro), esprime un giudizio sostanzialmente negativo sulla legge di Bilancio “as usual”. Condivido pienamente una tale valutazione. Per coloro che confidavano in una svolta, si è trattato di una delusione anche per l’iter della proposta di legge – in nulla diverso dai casi del passato – che si conclude in “zona Cesarini”, a ridosso del rischio dell’esercizio provvisorio. Non si può ritenere – questo è il “punctum dolens” – che, poiché vi è il Piano nazionale di ripresa e resilienza e si attende l’esercizio delle deleghe per alcune materie fondamentali, anche se pure esse configurate in una larga parte in maniera insoddisfacente, la politica economica e di finanza pubblica – con una prospettiva di non lungo termine – non abbia più il significato che prima aveva. All’opposto, il raccordo di quest’ultima con le misure strutturali e con effetti di non breve termine è cruciale. Non può accadere, per fare un paragone, che il varo del progetto, per esempio, di una importante infrastruttura stradale comporti l’abbandono della cura della circolazione nella rete ora disponibile. Per la cosiddetta “missione compiuta”, a cui Draghi ha fatto cenno nella conferenza-stampa di fine anno, il giudizio è diversificato. Non scendo, qui, nel merito. Ma certamente è inadeguato il consuntivo, se tale lo si può chiamare, delle misure al di fuori del Pnrr. Auguri di un sereno Natale.

Angelo De Mattia

