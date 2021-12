L'illusoria polarizzazione tra vax e no vax e le scommesse sul Colle

Al direttore - La gru era appoggiata al palazzo, poi ha ceduto. Si cerca di capire che cosa è accaduto, perché il braccio della gru non era fissato, se il suolo ha ceduto: conosceremo i dettagli, ma resteranno le domande senza risposte. Avevo conosciuto Marco Pozzetti, una delle tre vittime del crollo della gru a Torino, al campeggio di Tabiano, a Salsomaggiore: era un cinquantenne energico e sorridente, sportivo, allegro, con sua moglie Roberta e i figli Matteo e Sara sempre in attività, una famiglia di quelle che danno anche a chi sta intorno un po’ della loro solida vivacità. Gli ero affezionata. Oggi andrò al funerale, senza parole come siamo tutti, ripetendomi quel che dicono tutti: queste cose non dovrebbero accadere, come è possibile che accadano. Più di mille persone sono morte sul lavoro nel 2021, in media tre al giorno, gli infortuni denunciati sono più di seimila. “Una strage che continua ogni giorno”, ha detto il primo ministro, Mario Draghi. Oltre le statistiche c’è un dolore che non si può misurare, e non vorrei banalizzarlo ché di morti giuste non ce ne sono: vorrei però che non lo ignorassimo.

Lorena Mologni

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE