I sindacati, la riforma delle pensioni e la posta in gioco a gennaio

Al direttore - Sul rebus Quirinale, alcuni leader si comportano come quegli allenatori di calcio che non sanno chi mandare in campo e intanto fanno controllare al magazziniere se i palloni sono gonfi.

Michele Magno

