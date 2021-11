La parabola di Conte, da avvocato del popolo ad avvocato dei lottizzatori

Al direttore - “Sono sinceramente grato a Paolo Cirino Pomicino per l’affascinante pagina letteraria che ha voluto dedicarmi sul Foglio di ieri. Egli è certamente in buona fede e quindi posso prevedere che a lui accadrà quanto accadde al presidente Cossiga. L’ex capo dello stato, dopo avermi ripetutamente qualificato come Il piccolo Viscinski ebbe a riconoscere: “Qualche scusa gli va fatta” (La Repubblica, 3 dicembre 2000). Molto cordialmente.

Luciano Violante

