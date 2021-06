Immobilismo e governi fragili ieri, governo dei sogni oggi: le diverse declinazioni del trasformismo

Al direttore - Sabato 5 giugno si è spento per un malore improvviso Giorgio Armillei, cattolico e riformista di Terni, avido lettore del Foglio: una copia di questo quotidiano non mancava mai in casa. Negli ultimi anni era particolarmente concentrato sul tema delle città e delle politiche urbane, e sul loro rilancio per la crescita economica e sociale dell’Italia. In un suo recente saggio sullo stato della Pubblica amministrazione italiana alla luce del pensiero weberiano scriveva: “La questione è cruciale: occorre valorizzare e non mortificare il dinamismo delle città, la loro capacità di combinare diversità e densità, anche in prospettiva post pandemica, rifuggendo dalle frettolose sentenze sulla loro inesorabile crisi. Naturalmente questo richiede in prima battuta robusti e mirati investimenti per il rafforzamento e la qualificazione delle burocrazie delle pubbliche amministrazioni locali, un coinvolgimento strategico delle utilities a partecipazione pubblica, programmi mirati, questi sì a gestione statale, per l’accompagnamento delle città a crescita più lenta, individuate tuttavia fuori dai consueti parametri geografici e regionali”. La scomparsa di Giorgio Armillei lascia un grande vuoto. Lo ricordano con profondo affetto il figlio, la moglie, la famiglia e gli amici tutti.

Francesco Armillei

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni