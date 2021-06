Nel derby fra giustizialisti e garantisti è in gioco la Costituzione

Al direttore - La tutela dell’ambiente è il tema assoluto del futuro ma i cittadini stentano ancora a comprenderne la portata. Eppure, la pandemia avrebbe dovuto accendere un campanello di allarme nell’opinione pubblica: la comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, prima circolanti solo in altre specie animali, fenomeno conosciuto come “spillover”, è prodotto dalla distruzione degli ecosistemi, in particolare quelli forestali, i più complessi e ricchi di biodiversità. Per non parlare delle evidenti conseguenze del riscaldamento climatico, con l’effetto serra antropico causato dalle attività umane che determina il 97 per cento del global warming. Si tratta senza dubbio della prima emergenza mondiale. Per l’Europa e gli Usa è diventata una priorità. Anche la Cina di Xi Jinping ha sorpreso la comunità internazionale, fissando l’obiettivo della carbon neutrality al 2060. La transizione è un’operazione difficile in un sistema di infrastrutture rigide e complesse come sono le nostre città e il nostro sistema produttivo è in una fase di crisi economica. La conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico Cop26 che si svolgerà a Glasgow sarà importante per armonizzare gli sforzi che stanno compiendo i singoli paese. Questa rivoluzione, in cui si prevede di ridurre le emissioni del 55 per cento nei prossimi 9 anni, si realizzerà solo se saremo capaci di creare posti di lavoro e opportunità altrimenti fallirà. Per questo richiede un programma preciso di investimenti e interventi per tutte le filiere. L’Italia può essere protagonista perché è copresidente della conferenza e, per la prima volta nella sua storia, presidente del G20. E’ una grande occasione per posizionarsi come player a livello internazionale. Abbiamo la credibilità per farlo con buone performance su alcuni asset: riciclo rifiuti, materia prima seconda, ReS, quantità di fonti per energia alternativa che è superiore a molti paesi europei. Il Pnrr mette le risorse, favorendo chi investe nel futuro sostenibile, ma sta alla politica fare la parte più importante, dando il via alle riforme strutturali necessarie per semplificare, digitalizzare, promuovere le competenze necessarie e il riorientamento del lavoro e dell’impresa. Papa Francesco dice che la cosa peggiore che potrà accadere dopo la pandemia è sprecare l’occasione di migliorarsi. Essere riformisti significa anche anticipare il futuro per non subirne solo le conseguenze negative. Questo è il nostro compito: dimostrare di non essere sostenibili solo a parole, ma con i fatti.

Alessia Rotta presidente commissione Ambiente alla Camera dei deputati e rapporteuse per il Parlamento per la Cop26

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni