I ricchi “restituiscano”? Ahi Letta, un po' Le Pen, un po' Mélenchon

Al direttore - Caro Cerasa, chi ha la responsabilità di essere segretario di un partito di maggioranza deve avere la capacità e il coraggio di far lavorare il partito per il futuro del paese, anche se le diatribe all’interno di quel partito si concentrano spesso sul passato e accidentalmente sul futuro. Se siamo un partito di maggioranza dobbiamo ricordarci che i cittadini non hanno mai smesso di fare domande, anzi le richieste stanno aumentando e diventando sempre più particolari. Ciò che manca oggi, forse per pigrizia, è la capacità di cercare risposte complesse a richieste complesse dell’elettorato. Quando un partito è anche partito di governo, questo ha doveri nazionali e internazionali che si scontreranno talvolta con la base. E va sempre ricordato che la responsabilità verso il paese viene prima della responsabilità verso il partito. Abbiamo oggi più che mai bisogno di politici responsabili capaci di creare quel ponte tra il consenso del passato e quello del futuro. Lo scotto per chi governa è spesso di indebolire la propria identità di dirigente di partito. Ma come ricordava qualcuno più illuminato di me, questa è la profonda differenza tra politici e statisti: i primi pensano al successo proprio e del partito; i secondi a quello del paese.

Andrea Zirilli

