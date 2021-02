Noi e i medici. Perché bisogna stare con chi si prende cura di noi

Al direttore - Ho molto apprezzato, caro Claudio, il tributo di riconoscenza che il giornale da lei diretto ha voluto dedicare ai dirigenti, ai medici e al personale sanitario caduti nell’adempimento del dovere nella lotta al Covid-19. Voglio però richiamare un passaggio della bella intervista di Annalisa Chirico a Filippo Anelli, presidente degli Ordini dei medici, laddove l’intervistato riferisce, incidentalmente, del costo dell’assicurazione che i medici sono costretti a sottoscrivere, per difendersi, almeno sul piano degli eventuali rimborsi dei danni, dalle azioni legali sempre più frequentemente promosse dai parenti delle persone decedute, perché ormai è invalsa la convinzione che la morte non sia più un episodio dell’esistenza, ma un errore del servizio sanitario. Basterebbe chiedere in giro per accorgersi che tanti medici – impegnati da mesi contro la pandemia – osservano con preoccupazione gli esposti che tanti comitati di parenti delle vittime non esitano a presentare alle procure.

Giuliano Cazzola

