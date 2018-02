Macerara tra stampa e magistratura

Al direttore - Il reddito di cittadinanza meglio ritirarlo cash che con bonifico.

Giuseppe De Filippi

Al direttore - Era stato lui in tv a dire indagini chiuse. Il giorno successivo fa un comunicato per dire risultati provvisori. Così il procuratore Giovanni Giorgio che indaga sull’omicidio di Pamela. Ma una perizia psico-attitudinale per i magistrati ogni sei mesi no? Per non parlare di tg, siti e giornali che fanno finta di non vedere la stridente contraddizione… E’ la stampa bellezza…

Frank Cimini