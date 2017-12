Grillismo e cloni. Ricordarsi: tra una copia e l'originale, meglio l'originale

Al direttore - Vitalizi, Bloccata la legge-bavaglio contro Giletti.

Giuseppe De Filippi

Vitalizi, commissione bancaria, codice antimafia, whistleblowing. C’è solo una cosa più pericolosa del grillismo: chi prova a imitare il grillismo. Tra una copia e l’originale è sempre meglio l’originale.

Al direttore - “Liberi e uguali”. Grasso è il leader, Giggino a manetta ha già chiamato per dire sono pronto. Di questo passo arriva pure Tonino a bordo di una Mercedes prestata.

Frank Cimini

Al direttore - Si c’è. E si chiama Energie PER l’Italia. Il soggetto politico reclamato da Matteo Forte e i suoi amici giovani amministratori c’è. C’è ed è pronto ad unire le forze con tutti coloro che credono che sia necessario costruire una realtà politica forte, nuova, indipendente. Che sia mossa dalla fiducia negli italiani, che creda che sia possibile liberare la famiglia, le persone le imprese dalla spesa pubblica e dallo Stato arrogante, inefficiente e costoso. Il nostro programma di Governo è chiarissimo sui punti sollevati da Forte. Dobbiamo abbattere la spesa pubblica con azioni chiare e misurabili. Dobbiamo mettere in ordine i conti pubblici per smetterla di gravare sulle spalle dei giovani. Possiamo farlo riducendo le attività dello Stato per farle svolgere dalle nostre comunità, a partire dalle famiglie. Dobbiamo abbattere le tasse a partire dalle imprese e dalla casa. Dobbiamo fare ponti d’oro a chi investe e crea lavoro, non soffocarlo di tasse e burocrazia. Dobbiamo aiutare chi è sotto la soglia di povertà perché possa uscirne e costruirsi un futuro prospero, non dargli un reddito pagato con le nostre tasse che lo condanna allo status di povero a vita. Si cresce se si lavora, non se si sussidia. Dobbiamo avere più donne che lavorano, più anziani che lavorano, solo cosi creeremo crescita e opportunità di lavoro. Si certo, anche gli anziani. Non possiamo permetterci di aumentare la pensione agli anziani, la pagherebbero i pochi lavoratori attivi. Però si può aumentare il reddito dei pensionati, basta smettere di far pagare tasse e contributi a chi vuole continuare a lavorare dopo la pensione. Possiamo invertire il drammatico invecchiamento della popolazione, ridando la voglia ai giovani di fare figli, di credere nel futuro. Non servono solo misure economiche. Non sono quelle, da sole, in grado di invertire la tendenza. Serve rimettere adrenalina nella società. Non vogliamo essere tutti uguali e fintamente liberi in una società̀ stagnante. Vogliamo essere liberi di migliorare il nostro reddito, di costruire il nostro futuro, vogliamo essere liberi e diversi. Ma ora datevi da fare. Lo dico a Matteo Forte e ai suoi amici amministratori. Siete giovani? Bene, non aspettate che qualcuno costruisca il soggetto politico che descrivete. Fatelo.

Stefano Parisi