Vogliamo Israele patrimonio dell'umanità. Firme, firme, firme. Scriveteci qui: israelepatrimonio@ilfoglio.it

Al direttore - Aderisco all’appello del Foglio per Israele patrimonio dell’umanità. E aggiungo che il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello stato di Israele non allontana la pace, anzi!

Stefano Parisi

Grazie. Se non si riconosce Israele come patrimonio dell’umanità, e non si scrive nero su bianco che Israele non è un pericolo da esorcizzare ma un modello da replicare, purtroppo non esiste nessuna pace possibile: ci sarà sempre qualcuno che vorrà eliminare Israele dalle carte geografiche e qualcuno (Israele) che dovrà difendersi per evitare che questo accada. Continuate a scriverci qui, invieremo le vostre firme al ministro della Cultura Dario Franceschini: israelepatrimonio@ilfoglio.it.

Al direttore - La mia incondizionata adesione alla campagna del Foglio per Israele patrimonio dell’umanità.

Roberto Alatri

Al direttore - E’ ora di dire “basta”! Mi associo all’iniziativa di Israele Patrimonio dell’umanità.

Pier Luigi Ditta

Al direttore - Aderisco all’iniziativa sottoscritta dal Foglio per legittimare Israele a essere Israele. FOREVER.

Federico Giacobone

Al direttore - Aderisco pienamente alla vostra iniziativa per avere Israele patrimonio dell’umanità.

Alberto Venanzetti

Al direttore - Aderisco, aderisco, aderisco.

Enrico Pittau

Al direttore - Sottoscrivo il vostro appello: viva Israele Patrimonio dell’umanità.

Giuseppe Picca

Al direttore - Aderisco all’iniziativa del Foglio. Israele patrimonio dell’umanità è un atto di civiltà.

Ivana Falco

Al direttore - Vogliamo un riconoscimento: Israele patrimonio inalienabile dell’umanità. Ci sto.

Franco Rossi

Al direttore - Gerusalemme è da tremila anni la capitale di Israele. Quindi patrimonio dell’umanità. Auguro al popolo israeliano buona fortuna e tutta la mia ammirazione per il coraggio e la determinazione mostrata.

Mario Pontiroli

Al direttore - Inserire Israele come patrimonio dell’umanità. Facciamolo.

Tommaso Summo

Al direttore - Chiedo al governo italiano di presentare il progetto di candidatura per l’inserimento d’Israele nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell’umanità dell’Unesco.

Giovanni Carabotta

Al direttore - Anch’io voglio partecipare alla vostra raccolta firme. Viva Israele patrimonio dell’umanità.

Paola Morosini

Al direttore - Per quel che può valere la mia opinione, aderisco convinto.

Riccardo Innocenti

Al direttore - Aderisco al bell’appello del Foglio.

Luciano Scalia (anche a nome dell’associazione Miriam Mafai)

Al direttore - Grazie per farvi promotori della candidatura di Israele a nuovo sito patrimonio dell’umanità. Mazal Tov!

Caterina Balestra

Al direttore - Aderisco anche io all’appello del Foglio per i nostri fratelli, sperando un giorno di poter accogliere lo stato di Israele nell’Unione europea.

Silvia Dalle Rive, consigliere comunale Vicenza

Al direttore - Mi unisco all’appello di Claudio Cerasa al governo italiano perché presenti la richiesta di inserire Israele nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell’umanità dell’Unesco.

Jacopo Fiaschi

Al direttore - Anche questa volta sono con voi. Forza Israele Patrimonio dell’Umanità

Maurizio Rainisio

Al direttore - Sono con voi: Israele patrimonio dell’umanità, ora e sempre. Grazie, Direttore Cerasa.

Anna Maria Dadomo

Al direttore - Aderisco all’iniziativa Israele patrimonio dell’umanità.

Massimo Vallò

Al direttore - Sottoscrivo la proposta di Claudio Cerasa per Israele patrimonio dell’Umanità.

Matteo Fischi

Al direttore - Giusto appello, sono con voi.

Mario Zucconelli

Al direttore - Ravenna sostiene la vostra iniziativa per difendere l’unica democrazia in medio oriente. Cordiali saluti.

Gianni Ravaglia

Al direttore - Aderisco e sosterrò con i mezzi democratici a mia disposizione l’iniziativa de il Foglio. Credo sia indispensabile contrastare il vergognoso boicottaggio delle istituzioni coinvolte nell’infinito dramma del popolo di Israele. Come cristiana, cittadina italiana e appartenente all’Ue, sento il dovere di difendere i valori dell’unica vera democrazia del medio oriente.

Bianca Tinti

Al direttore - Sono assolutamente e completamente d’accordo col Foglio. Avanti così.

Emanuela Siti

Al direttore - Condivido pienamente e aderisco a qualsiasi altra vostra iniziativa in merito alla candidatura di Israele a patrimonio dell’umanità.

Alessandro Bellini

Al direttore - Sono con voi.

Andrea Putzulu