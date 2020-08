Dove nascono le anomalie dell’Italia

Chi l’ha fatta più grossa, il governo che ha deciso un atto di liberalità, chiamato bonus, a favore di professionisti, a spese della collettività, senza neppure aggiungere una norma che impedisca di fruirne a chi non ne ha bisogno; la maggioranza parlamentare che ha convertito il decreto legge senza ascoltare chi proponeva di stringere i freni; i parlamentari e altri amministratori che ne hanno approfittato per chiedere una donazione che rappresenta meno del 20 per cento di quel che percepiscono...

