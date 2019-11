L’italiano della Carta

Stanno andando avanti due proposte di norme costituzionali, che modificano in due punti importanti la Costituzione. In quale direzione? Sono dirette allo stesso obiettivo: spostare il peso della nostra democrazia dal Parlamento (riduzione del numero dei parlamentari) al popolo (allargamento dello strumento referendario). Sembrano proposte ragionevoli, per ridurre il numero dei legislatori, dopo l’istituzione dei consigli regionali, e per dare maggiore forza all’espressione diretta della volontà popolare. Ma nascondono due errori. Il primo è quello di ridurre il numero dei componenti...

