Le proteste di Venezia contro il turismo di massa

Conte promette le riforme

Berlino, 15 giu - (Agenzia Nova) - Nel dibattito sul fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto “un progetto coraggioso per salvare l'Italia e ha promesso le riforme” necessarie al paese. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che in questo modo riassume le dichiarazioni rese da Conte durante la videoconferenza con i vertici dell'Ue e del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel corso degli Stati generale dell'economia. Secondo il capo del governo, con il fondo europeo per la ripresa “non si tratta solo del destino dell'Italia, ma di interessi comuni”. Conte ha quindi definito la crisi del coronavirus “uno shock senza precedenti”. Il paese ha, infatti, subito “costi umani, sociali ed economici molto elevati”. Ora, ha evidenziato il presidente del Consiglio, serve “un progetto ambizioso” per uscire della crisi. Conte ha condiviso la posizione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui l'Ue non può permettersi un “ritorno allo status quo” di prima della crisi. Secondo il capo del governo “ora bisogna cogliere l'occasione per rimuovere tutti gli ostacoli che hanno rallentato l'Italia negli ultimi 20 anni”. Pertanto, devono essere attuate riforme volte rendere la pubblica amministrazione più efficiente, a sviluppare la digitalizzazione, a rafforzare la protezione dell'ambiente, la lotta contro la disuguaglianza e la povertà.

Conte potrebbe fondare un proprio partito

New York, 15 giu - (Agenzia Nova) - La stampa Usa segnala le indiscrezioni in merito alla presunta intenzione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di capitalizzare il consenso politico attribuitogli dai sondaggi per fondare un proprio partito, che alcuni sondaggi darebbero al 14 per cento circa nelle intenzioni di voto degli elettori italiani. Le recenti iniziative di alto profilo del capo del Governo, come gli Stati generali dell'economia alla presenza dei vertici dell'Unione europea, hanno alimentato le voci in merito alle presunte ambizioni politiche di Conte, e anche le tensioni tra le forze politiche che ne sostengono l'esecutivo, da cui un ipotetico partito attingerebbe la maggior parte dei consensi.

Venezia, manifestazione contro il turismo di massa

Monaco di Baviera, 15 giu - (Agenzia Nova) - Con la ripresa della libertà di movimento in Italia nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus, il 13 giugno scorso, si è tenuta a Venezia una manifestazione contro il turismo di massa nella città, con l'obiettivo di ottenerne il “ripensamento”. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. I manifestanti hanno chiesto “una più severa regolamentazione del turismo a Venezia al fine di conservare al meglio possibile” la città.

Meloni a “El Pais”, Stati generali economia passerella in villa di lusso

Madrid, 15 giu - (Agenzia Nova) - Fratelli d'Italia (FdI) non ha partecipato agli incontri degli Stati generali dell'economia a Villa Pamphili a Roma in quanto sei il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intende “parlare con noi, può apparire in aula o convocarci a Palazzo Chigi” e non in “passerella in ville di lusso in un momento in cui un terzo degli italiani si trova ad affrontare la povertà”. Lo ha affermato la leader di Fd'I Giorgia Meloni, in un'intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”, secondo cui Conte mira a delle riforme che richiederanno tempi lunghi per mantenere la carica ed evitare le elezioni anticipate a breve termine. Meloni ha dichiarato che Fd'I è riuscita ad eguagliare i risultati migliori di quelle che fu Alleanza nazionale, “ricostruendo quell'area politica,” e che molti elettori “stanno tornando a casa”. Riferendosi al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, Meloni ha definito il suo lavoro “straordinario”, in quanto ha“preso un partito che diceva il contrario di quello che dice ora ed è riuscito a trasformarlo in qualcosa di completamente diverso” incarnando idee “molto più simili a quelle che ho sempre difeso”. Gli ultimi sondaggi attribuiscono a Fd'I circa il 15 per cento dei consensi, tali da disegnare n nuovo equilibrio di forze all'interno del centrodestra. Tuttavia, Meloni ha chiarito che si continuerà a rispettare sempre la stessa regola, secondo cui il presidente del Consiglio sarà il leader del partito che otterrà il maggior numero di voti. “Oggi sarebbe la Lega, ma gli italiani dovranno decidere se le cose devono cambiare”, ha puntualizzato la leader di Fd'I. Meloni ha poi definito “fantastico” il rapporto del proprio partito con la formazione di ultradestra spagnola Vox. Secondo Meloni, i due partiti sono uniti dalla “difesa dello Stato nazionale” per tutelare “gli interessi degli individui e dei popoli”.

Coronavirus, Conte, Speranza e Lamorgese sentiti da Procura di Bergamo

Parigi, 15 giu - (Agenzia Nova) - La Procura di Bergamo ha sentito il 12 giugno scorso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell'Interno e della Salute, rispettivamente Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, nell'ambito dell'inchiesta sui ritardi accumulati nell'istituzione di una zona rossa in Lombardia agli albori della pandemia di coronavirus al fine di contenere il contagio. Come riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, il governo e la Regione Lombardia si accusano a vicenda. Alcuni familiari delle vittime del coronavirus hanno presentato alla Procura di Bergamo una cinquantina di denunce per il ritardo nella proclamazione della zona rossa in Lombardia.

