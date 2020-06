Per Banca d'Italia nel Mes non c'è nessun rischio

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dovranno essere ascoltati dalla procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza coronavirus, che ha colpito in maniera particolarmente grave il territorio. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che il comitato “Noi denunceremo” ha presentato alla procura di Bergamo denunce contro ignoti per le morti causate dal coronavirus. Associazione che riunisce i parenti delle vittime della Sars-Cov2, “Noi denunceremo” accusa la regione Lombardia di non aver saputo gestire l'emergenza sanitaria. La questione principale è se i focolai di coronavirus ad Alzano Lombardo e Nembro siano stati isolati troppo tardi con l'istituzione della zona rossa. La Lombardia respinge le accuse e afferma che soltanto il governo avrebbe potuto assumere tale decisione. “Dirò tutto ciò che so in tutta serenità”, ha dichiarato Conte, annunciando che incontrerà i magistrati nella giornata di domani, 12 giugno.

Il virologo Clementi ritiene improbabile una seconda ondata di nuovo coronavirus

- Il virologo Massimo Clementi, vicerettore dell'Università degli Studi di Milano Vita-Salute San Raffaele, ritiene impossibile che si verifichi una seconda ondata di Covid-19 nel prossimo autunno. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, Clementi ha affermato: "A maggio, i nostri medici hanno notato una progressiva riduzione della gravità della malattia con cui sono stati ricoverati i pazienti con coronavirus. Non si è trattato solo di una riduzione del numero di pazienti, ma anche di una riduzione di quelli che necessitavano di cure nell'unità di terapia intensiva, in particolare in relazione a polmonite. Allo stesso tempo, il numero di persone contagiate che potevano essere curate a casa è aumentato", ha detto il professore. Secondo Clementi, un cambiamento così grave nel quadro clinico ha richiesto una spiegazione scientifica, la cui ricerca è stata intrapresa dai dipendenti del laboratorio di microbiologia e virologia del più grande istituto medico privato in Italia - l'Ospedale San Raffaele. "Abbiamo condotto un piccolo studio che ha confrontato 100 pazienti ricoverati in ospedale dal primo marzo al 15 marzo e 100 pazienti ricoverati in ospedale nella seconda metà di maggio. Si è scoperto che la carica virale (una misura della gravità di un'infezione virale, che viene calcolata valutando il numero di particelle virali in un certo volume di fluido biologico) nella fase iniziale dell'epidemia era significativamente superiore a quella di fine maggio. Questo risultato è molto importante", ha sottolineato lo scienziato. Secondo Clementi, un miglioramento del quadro clinico, accompagnato da una chiara diminuzione della carica virale, presumibilmente significa che il coronavirus stesso si sta indebolendo. "Finora non possiamo dirlo con assoluta certezza, ma molto probabilmente è proprio così", ha detto Clementi. Come sottolineato dallo scienziato, la conclusione sull'attenuazione del virus è confermata dai dati che arrivano da un certo numero di paesi situati in diverse fasi dell'epidemia. Ha anche parlato di un recente studio di un gruppo di scienziati londinesi che ha studiato varie sequenze del genoma del virus che erano state precedentemente identificate in Cina, Europa, Stati Uniti, analizzandole nelle diverse fasi della pandemia. "Di conseguenza, i colleghi britannici hanno scoperto che ci sono alcune aree del genoma del virus in cui si verificano le mutazioni. Questo è un fenomeno chiamato omoplasia. Ciò significa che il virus è molto plastico e si adatta al corpo umano attraverso varie mutazioni", ha detto il microbiologo.