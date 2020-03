Così l'Italia ha adottato il modello sudcoreano

Londra, 23 mar - (Agenzia Nova) - L'esperienza dell'Italia nella crisi del nuovo coronavirus dovrebbe servire da lezione agli altri paesi europei. Lo afferma il quotidiano "The Guardian" all'indomani del severo monito lanciato ieri, 22 marzo, dal primo ministro britannico Boris Johnson; il quale ha avvertito che il Regno Unito rischia di dover adottare una quarantena nazionale sul modello italiano se i cittadini continueranno a non obbedire alle nuove regole di distanziamento sociale. La principale lezione da trarre dall'esperienza italiana, sostiene il "Guardian", riguarda la questione della consapevolezza della gravità della crisi ed i conseguenti comportamenti sociali che le persone dovrebbero adottare. All'inizio dell'epidemia in Italia, afferma il "Guardian", le persone hanno continuato la propria vita quotidiana come se nulla fosse e questo ha di fatto reso ancora più grave l'emergenza. Del resto, sostiene il "Guardian", questi comportamenti sbagliati sono stati indotti dai segnali contraddittori lanciati dalle stesse autorità, che per molti giorni hanno sottovalutato i rischi del contagio e hanno esortato i concittadini ad "andare avanti" nelle loro consuete attività. Pertanto, è naturale ora che il governo e le amministrazioni regionali e cittadine stiano facendo fatica a convincere la totalità della popolazione a rispettare le rigide regole introdotte, rendendo così necessario inasprirle ancora.

I medici di Bergamo dicono che la catastrofe può avvenire ovunque

Berlino, 23 mar - (Agenzia Nova) - La “catastrofe” provocata dal nuovo coronavirus in Lombardia, la regione d'Italia più colpita dalla pandemia, “può avvenire ovunque”. È quanto affermano sul periodico statunitense “New England Journal of Medicine” 13 medici dell'ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, la città della Lombardia che con la sua provincia conta il maggior numero di decessi e contagi da coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i 13 medici evidenziano che il “Papa Giovanni XXIII” è “una struttura nuova e ultramoderna, con 48 letti di terapia intensiva”. Ora, nell'emergenza coronavirus, la struttura opera “ben oltre le sue effettive capacità”. Un terzo dei letti è occupato da 19 pazienti affetti da coronavirus. In terapia intensiva, il 70 per cento dei posti è riservato ai casi critici con una ragionevole possibilità di sopravvivenza. I normali protocolli ospedalieri “non possono più essere mantenuti: sono inevitabili lunghi tempi di attesa, i pazienti anziani non possono più essere rianimati e devono essere lasciati morire”. In altri ospedali della provincia di Bergamo, “la situazione è ancor più drammatica”. I 13 medici del “Papa Giovanni XXIII” suggeriscono quindi un approccio olistico al trattamento del coronavirus, che non si basi più sui singoli pazienti, ma sulle intere comunità interessate dalla pandemia. In particolare, anche per evitare la diffusione del contagio negli stessi ospedali, si dovrebbero aumentare le cure in casa, affinché le strutture sanitarie possano concentrarsi sui casi critici. Per contenere la pandemia, è poi “fondamentale” la strategia di blocco attuata dal governo. In tale prospettiva, “scienziati sociali, epidemiologi, operatori della logistica, psicologi e gli assistenti sociali ora dovrebbero tutti essere chiamati a lavorare insieme per trovare una risposta alla crisi”.