In Libia gli uomini di Haftar hanno abbattuto un altro drone italiano

Italia: il Molise “regala soldi” per contrastare lo spopolamento

- Al fine di contrastare lo spopolamento, il Molise intende attirare nuovi residenti offrendo dei premi in denaro. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, esponente di Forza Italia (FI) ha affermato: “Paghiamo 700 euro al mese per tre anni”. Tuttavia, nota il settimanale “Der Spiegel”, il sussidio è sottoposto a precise condizioni: chi si trasferisce in Molise deve risiedere in un centro abitato con meno di duemila abitanti per almeno cinque anni. Inoltre, ogni “nuovo molisano” deve fondare un'impresa o restaurare un edificio rendendolo a scopo abitativo. Infine, non si deve provenire da centri con meno di duemila abitanti perché, come osserva Toma, il Molise “non intende svuotare nessun altro villaggio”. Il presidente della Regione Molise evidenzia poi che il territorio “è tranquillo, non esiste criminalità organizzata”. Inoltre, il Molise offre “l'acqua migliore in Italia, aria pulita, paesaggi meravigliosi e tanto spazio aperto”. Da non sottovalutare poi per Toma che in Molise “si mangia bene e il vino è eccellente”. Chi intende trasferirsi può scegliere tra 106 villaggi. Le relative domande scadranno il 30 novembre prossimo e, nel primo turno, le autorità regionali selezioneranno 40 candidati. “Se va bene, il programma verrà aumentato dopo un anno”, si legge su “Der Spiegel”, che aggiunge: “Il sussidio verrà pagato in tre rate annuali”. Dal canto suo, Toma assicura che l'iniziativa è “pienamente finanziata, con i fondi provenienti dalle tasse versate allo Stato dai produttori di gas naturale in Molise”.