Londra, 30 ott 08:45 - (Agenzia Nova) - La società Peugeot Société Anonyme (Psa) ha avviato i negoziato con i concorrenti italo-statunitensi di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per fondere i due gruppi creare una mega-compagnia il cui valore in Borsa supererebbe i 47 miliardi di dollari (oltre 42 miliardi di euro). Lo rivela oggi il quotidiano britannico "Financial Times", citando "fonti informate sui fatti". Anche Fca ha poi confermato, in una nota, che “sono in corso discussioni” con Psa “intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità”. I dialoghi in corso tra Fca e Psa erano stati anticipati dal Wall Street Journal . Con questo negoziato, il presidente e amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, intende approfittare del fallito tentativo di fusione tra Fca e il gruppo francese Renault. Per Fca, le trattative con Psa sono un nuovo tentativo di realizzare quel consolidamento dei produttori di cui l'industria automobilistica mondiale ha bisogno. Uno degli scenari presi in considerazione, rivela il "Financial Times", vedrebbe una totale fusione di Psa e Fca. Nella nuova azienda, Tavares sarebb amministratore delegato e il presidente di Fca, John Elkann, avrebbe il medesimo incarico.

- È “un magro bilancio” quello che si può tracciare del governo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico (Pd) a 50 giorni dalla sua entrata in carica. Come sostiene il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, l'esecutivo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte è, infatti, “privo di successi”, avendo già accumulato una serie di sconfitte o battute d'arresto. In primo luogo, la disfatta dei partiti di maggioranza alle elezioni regionali tenute in Umbria il 27 ottobre scorso ha rappresentato “un autentico schiaffo in faccia” al governo. Secondariamente, non cessano i contasti tra Pd e M5S, in particolare in materia di bilancio. Non vi è poi alcun cambiamento sostanziale nella gestione della questione migratoria rispetto al governo precedente, formato da M5S e Lega. Allora, il leader leghista Matteo Salvini, da vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, era fautore della politica dei “porti chiusi”. Una linea abbandonata formalmente dalla coalizione tra M5S e Pd, ma senza svolte di natura politica, osserva “Handelsblatt”. Brutte notizie anche in politica industriale, con l'ennesimo rinvio del salvataggio di Alitalia che ha reso necessario approvare un nuovo prestito ponte per la compagnia di bandiera. In questo mesto quadro risalta, tuttavia, la politica di bilancio. Come afferma l'economista Francesco Daveri, la proposta di legge di stabilità per il 2020 “non è un vero e proprio successo, ma almeno rappresenta il tentativo di attuare una politica di bilancio seria in un periodo di bassa crescita”. Nonostante i contrasti proprio in materia di bilancio, per l'economista Riccardo Illy, “il governo cigola, ma non cade”. Nessuno crede quindi alle elezioni anticipate, che “Salvini chiede in ogni occasione”. A tenere unita la maggioranza, sostiene l'economista Lorenzo Codogno, è soprattutto “il collante anti-Salvini”. M5S e Pd sanno, infatti, che se il governo cadesse, il centrodestra tornerebbe al potere. Pertanto, si legge su “Handelsblatt”, “ci si aspetta che l'esecutivo duri per tutto il prossimo anno”. Ora, si attendono le elezioni regionali del 2020, a cominciare da quelle in Emilia-Romagna del 26 gennaio. Il voto amministrativo sarà, infatti, un importante test per il governo. Se il centrodestra dovesse continuare a vincere, afferma l'economista Lorenzo Codogno, nel 2020 l'Italia potrebbe andare a elezioni anticipate.