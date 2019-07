Il catastrofismo degli italiani è una manna per Salvini

Così Salvini sfrutta la crisi dell'Italia

- Al fine di mobilitare il consenso nei propri confronti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, “sfrutta con successo le paure degli italiani, divenute sempre più grandi negli ultimi anni”, con l'Italia di fonte alla questione migratoria e l'economia del paese in stagnazione. È quanto afferma il quotidiano austriaco “Wiener Zeitung”, secondo cui “Ue e migranti sono l'idealtipo del nemico” per Salvini. Alle origini dell'ascesa del leader della Lega vi sarebbe “il catastrofismo con cui gli italiani guardano al loro paese, manna per le politiche di Salvini”. Ne sono esempio gli ultimi sondaggi, con il gradimento per il titolare del Viminale al 39 per cento e il sostegno alla politica dei porti chiusi per le navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo al 60 per cento. Per “l'Italia di Salvini, i capri espiatori sono i politici e i burocrati dell'Ue, ma soprattutto i migranti e chi li aiuta”. La narrativa “spinta all'estremo” da Salvini, “che incolpa gli altri della miseria italiana, è dunque tanto semplice quanto seducente”. A ciò si aggiungono il nazionalismo dello slogan “Prima gli italiani” e “un pizzico di riabilitazione di Benito Mussolini”. Nonostante sia vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Salvini, che punta ad assumere la guida del governo, riesce a presentare se stesso e la Lega come forze antisistema, “paradossale ricetta per il successo del populismo”. Tuttavia, conclude la “Wiener Zeitung”, nella sua corsa alla presidenza del Consiglio, Salvini “rischia di divenire parte di quell'establishment” che afferma di voler combattere.