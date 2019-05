Anche per i giornali stranieri l'Italia è sempre più sola e ai margini della Ue

Italia: “New York Times”, il paese “isolato” si prepara ad affrontare pressioni sul debito

New York, 29 mag - (Agenzia Nova) - L'Italia si dovrà preparare ad un crescente isolamento dopo che i nazionalisti euroscettici della Lega, forza principale della coalizione di governo, hanno trionfato nelle elezioni per il Parlamento europeo. Lo scrive il quotidiano statunitense “New York Times” che sottolinea come le richieste del vice primo ministro Matteo Salvini, e leader della Lega, di un allentamento delle regole fiscali e un nuovo mandato per la Banca centrale europea a garanzia dei debiti pubblici, si scontreranno con Bruxelles che non ha alcun interesse ad allentare il rigore fiscale per placare i populisti euroscettici negli Stati membri. Al contrario l'Ue è destinata ad aumentare la sua pressione su Roma per il suo mancato rispetto delle regole fiscali, inviando una lettera mercoledì al governo italiano nella quale si chiedono chiarimenti sul crescente debito. Nonostante la reazione negativa dei mercati, Salvini ha insistito sul fatto che l'Italia necessiti di ampi tagli fiscali, definendo i vincoli fiscali dell'Ue come obsoleti.

Ue-Italia: Commissione si prepara a intervenire su "shock fiscale" Salvini

Londra, 29 mag - (Agenzia Nova) - Forte del successo ottenuto alle elezioni europee del 26 maggio scorso, il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha chiesto uno "shock fiscale", ossia netti tagli alle tasse. Tuttavia, la Commissione europea si prepara a rispondere colpo su colpo ai progetti di bilancio dell'Italia. Lo scrive il quotidiano britannico "Financial Times". Salvini ha dichiarato che l'Italia "deve abbassare le tasse, abbiamo bisogno di una cura alla Trump, una cura alla Orbán, uno shock fiscale positivo per far ripartire il paese". Il leader della Lega ha aggiunto: "Magari non tutto in una volta, ma è quello l'obiettivo indicato nel contratto di governo". La Commissione europea dovrebbe rispondere all'Italia nell'arco delle prossime 24 ore, avvertendo che i piani di Salvini per la politica fiscale violerebbero la normativa europea in materia di bilancio. A sua volta, il governo avrà due giorni per replicare a Bruxelles.

Italia-Ue: Bruxelles riapre le ostilità con Roma

Parigi, 29 mag - (Agenzia Nova) - Bruxelles apre le ostilità contro l’Italia per il mancato rispetto delle regole di bilancio. Ne parla il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che la prossima settimana la Commissione europea presenterà le sue raccomandazioni a Roma. Dopo la tregua messa in atto durante il periodo delle elezioni europee, ricominciano le tensioni tra il governo italiano e l’Unione europea. Gli sforzi da parte dell’Italia di ridurre il suo deficit strutturale sono stati giudicati insufficienti da Bruxelles, che adesso si prepara ad aprire una procedura per deficit eccessivo. Dopo aver inviato la lettera di raccomandazioni, la Commissione europea passerà la palla ai ministri delle Finanze degli stati membri, che potrebbero decidere di applicare una sanzione pari allo 0,2 per cento del Pil.

Italia-Ue: Salvini chiede che Bce diventi garante debito Stati membri

Madrid, 29 mag - (Agenzia Nova) - Forte della vittoria incassata alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo, il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, ha proposto di ridiscutere il ruolo della Banca centrale europea (Bce) e, in particolare, di fare in modo che l'istituzione diventi "garante del debito sovrano" dei Paesi dell'Eurozona e contribuisca al contenimento degli spread, al fine di incentivare gli investimenti e ridurre la spesa per gli interessi sui titoli di Stato. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", sottolineando che, secondo Salvini, è necessario riscrivere le regole fiscali "fallite" dell'Unione europea per rilanciare il mercato del lavoro anziché limitarsi al controllo del deficit di bilancio.

Spagna: i dubbi sul debito italiano trascinano l'Ibex in rosso

Madrid, 29 mag - (Agenzia Nova) - I mercati azionari europei hanno registrato nella giornata di ieri, 28 maggio, perdite moderate al termine di una sessione caratterizzata dal ritorno delle tensioni sul debito dell'Italia. Lo scrive il quotidiano economico spagnolo "Expansion", spiegando che le indiscrezioni circa la possibilità che la Commissione europea stia per imporre al governo di Roma una sanzione salata per deficit eccessivo hanno pesato sull'umore degli investitori internazionali tanto che l'Ibex spagnolo ha chiuso con un ribasso dello 0,27 per cento, a 9,191,80 punti.

Imprese: i dubbi dei francesi sul progetto di fusione Fca-Renault

Parigi, 29 mag - (Agenzia Nova) - In Francia cominciano a sorgere i primi dubbi in merito al progetto di fusione paritaria tra Fca e Renault. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che all’inizio della prossima settimana l’amministrazione del gruppo transalpino dovrà confermare la proposta presentata dal marchio italo-americano. L’operazione, però, rischia di rivelarsi poco vantaggiosa per Renault. “Per proporre una fusione tra eguali Fca si basa esclusivamente sulla valorizzazione del 24 maggio, data in cui l’azione di Renault era al punto più basso degli ultimi cinque anni”, spiega Gaetan Toulemonde, analista per Deutsche Bank. A questo si aggiunge inoltre il fatto che Fca non ha ancora un piano per sviluppare il settore delle auto elettriche. Una fusione potrebbe inoltre portare a dei licenziamenti in Francia, anche se su questo punto il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha assicurato che il governo rimarrà vigile.

Italia: eletto il primo sindaco transgender

Washington, 29 mag - (Agenzia Nova) - Gli elettori di una piccola città a sud di Milano, Tromello, hanno votato contro il candidato sindaco della Lega – primo partito a livello nazionale - per eleggere il primo sindaco transgender italiano. Si tratta di Gianmarco Negri, un avvocato di 40 anni, primo cittadino di Tromello, una città di 3.700 abitanti, eletto con il 37,5 per cento dei voto con una lista civica di sinistra. La vittoria è particolarmente eclatante, scrive il quotidiano Usa “Washington Post”, dato che nel voto al Parlamento europeo avvenuto contemporaneamente il 53 per cento delle preferenze è andato alla Lega di Salvini e solo il 16 per cento al Partito democratico di centrosinistra.

